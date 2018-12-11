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В Подмосковье разберутся с потреблением пластика и народной медициной

Общество

Всего в I квартале 2019 года депутатами Московской областной думы будет рассмотрено свыше 30 законов региона

Красногорск, 11 декабря 2018, 15:44 — REGNUM  Депутаты Мособлдумы в первом квартале 2019 года рассмотрят вопросы сокращения производства и потребления пластика, а также мер стимулирования производства изделий из перерабатываемых и переработанных материалов. Об этом на пресс-конференции заявил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов («Единая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

Также Мособлдума займётся вопросом определения правового статуса лиц, применяющих методы народной медицины и местом данных методов лечения в медицинской деятельности. Кроме того, областной парламент прорабатывает инициативу о нанесении предупреждающих надписей и изображений на упаковку никотиносодержащих жидкостей для электронных устройств для потребления табака.

Напомним, всего в I квартале 2019 года депутатами Московской областной думы будет рассмотрено свыше 30 законов региона.

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