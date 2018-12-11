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Почти сто горняков отказались подниматься из шахты во Львовской области

Общество

Шахтеры требуют выплатить задолженность по зарплате

Львов, Украина, 11 декабря 2018, 15:46 — REGNUM  Во Львовской области начались протесты шахтеров, написал 11 декабря глава Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, горняки шахты «Лесная» предприятия «Львовуголь» бастуют с 10 декабря. Они требуют выплатить задолженность по зарплате, так как в ноябре им не выплатили ничего, а в октябре — лишь половину зарплаты. На данный момент под землей находятся 97 шахтеров.

Волынец отметил, что 12 декабря в Киев направится делегация от бастующих для переговоров с правительством.

Напомним, по состоянию на 16 ноября 2018 года на предприятии «Львовуголь» задолженность по зарплате превысила 20 млн гривен ($720 тыс.).

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