Глава Мособлдумы: Противникам слияния Одинцово и Звенигорода платили деньги

Красногорск, , 15:38 — REGNUM Людям, выступившим на публичных слушаниях против объединения Звенигорода и Одинцово, были заплачены деньги. Об этом журналистам заявил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов («Единая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что в настоящий момент жителями собрано порядка 7 тыс. подписей против объединения округов.

«А если окунуться, как собирали эти подписи и какое количество денег тратится заинтересованными людьми… об этом же тоже СМИ умалчивают. Когда проводили слушания, платили и по одной, и по две тысячи, люди до безумия доходили. Информация подтвержденная, есть правоохранительных органы, которые разбираются», — заявил Брынцалов.

Напомним, 28 ноября в Звенигороде прошли публичные слушания, где объединение было одобрено. Однако есть и недовольные, они собирают подписи и готовятся обращаться в суды. По словам председателя Мособлдумы, данный вопрос будет поднят региональными депутатами.

«Мы разберемся и разбираемся всегда», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, совет депутатов подмосковного Звенигорода 29 ноября проголосовал за объединение с Одинцово. Так, «за» проголосовали 10 депутатов, «против» — 4. Один народный избранник не принял участие в голосовании.

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