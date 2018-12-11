Вторник, 11 Декабря 2018 года
15:45:47 МСК

Глава Мособлдумы: Противникам слияния Одинцово и Звенигорода платили деньги

Общество

«А если окунуться, как собирали эти подписи и какое количество денег тратится заинтересованными людьми... об этом же тоже СМИ умалчивают»

Красногорск, 11 декабря 2018, 15:38 — REGNUM  Людям, выступившим на публичных слушаниях против объединения Звенигорода и Одинцово, были заплачены деньги. Об этом журналистам заявил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов («Единая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что в настоящий момент жителями собрано порядка 7 тыс. подписей против объединения округов.

«А если окунуться, как собирали эти подписи и какое количество денег тратится заинтересованными людьми… об этом же тоже СМИ умалчивают. Когда проводили слушания, платили и по одной, и по две тысячи, люди до безумия доходили. Информация подтвержденная, есть правоохранительных органы, которые разбираются», — заявил Брынцалов.

Напомним, 28 ноября в Звенигороде прошли публичные слушания, где объединение было одобрено. Однако есть и недовольные, они собирают подписи и готовятся обращаться в суды. По словам председателя Мособлдумы, данный вопрос будет поднят региональными депутатами.

«Мы разберемся и разбираемся всегда», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, совет депутатов подмосковного Звенигорода 29 ноября проголосовал за объединение с Одинцово. Так, «за» проголосовали 10 депутатов, «против» — 4. Один народный избранник не принял участие в голосовании.

Читайте подробнее: Депутаты Звенигорода поддержали объединение с Одинцово

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Акции протеста
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить