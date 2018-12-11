В Подмосковье расширят Носовихинское шоссе в 2019 году

Красногорск, , 15:33 — REGNUM На расширение Носовихинского шоссе в Подмосковье в 2019 году выделят около 6 млрд рублей. Об этом в ходе пресс-конференции заявил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов («Единая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

«Принято решение в 2019 году — расширение Носовихинского шоссе, определенных узлов, организовать движение на протяжении всего Железнодорожного, Салтыковки. На эти цели зарезервировано порядка 6 млн рублей», — заявил Брынцалов.

По его словам, такие решения позволят сократить пробки в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области стартовал новый этап реконструкции федеральной трассы М-8 «Холмогоры. Дорожники расширят трассу М-8 «Холмогоры» (Ярославское шоссе) с 29-го по 35-й км с шести до восьми полос.

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