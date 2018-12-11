«Укрпочта» заявила об увеличении сроков отправки посылок

Киев, , 15:37 — REGNUM Сроки доставки корреспонденции «Укрпочтой» увеличатся в предновогодний и рождественский периоды, сообщает 10 декабря пресс-служба компании.

Согласно сообщению, во время праздников авиалинии и таможенная служба Украины сильно загружены, из-за чего доставка почты может замедлиться. Чтобы ускорить доставку в компании предложили воспользоваться совместным решением «Укрпочты» и DHL Express.

Напомним, ранее в городе Почаев одновременно уволились все девять почтальонов. Их возмутила новость о сокращении количества рабочих дней: почтальон должен в день пройти почти 20 км, что очень трудно, а теперь им пришлось бы проходить этот путь еще быстрее. Также почтальоны недовольны маленькими зарплатами и отсутствием отпусков и больничных.

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