Кириенко призвал увековечить память Людмилы Алексеевой

Москва, , 15:26 — REGNUM В России необходимо увековечить память правозащитницы Людмилы Алексеевой, заявил 11 декабря первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По его словам, соответствующий вопрос должны обсудить члены Совета по правам человека при президенте России, передает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Людмила Алексеева ушла из жизни 8 декабря в возрасте 91 года. В церемонии прощания с правозащитницей, которая прошла в Центральном доме журналиста в Москве, принял участие президент России Владимир Путин.

Глава государства возложил цветы к гробу Алексеевой, а затем выразил свои соболезнования ее близким и коллегам.

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