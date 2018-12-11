В Twitter «уже три часа читают» и жалуются на книги

Москва, , 16:27 — REGNUM В Twitter запустили флешмоб «Уже три часа читаю…». Пользователи вспоминают произведения, названия которых отличаются от сюжетной линии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Поводом для интерактива стала запись пользовательницы с ником Олеsя, которая пожаловалась на роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

https://twitter.com/zabuivchivaya/status/1071821124294639616

Другие юзеры тоже начали перечислять произведения, в которых заявленные в названии персонажи или вещи так и не появились на страницах книги.

https://twitter.com/catinsweter/status/1072451855744155648

https://twitter.com/2YPEBU4/status/1072449941186985984

https://twitter.com/neresident/status/1072450008769802240

https://twitter.com/van_der_bone/status/1072460488318050304

https://twitter.com/neresident/status/1072449181728559104

Ранее в Twitter запустили флешмоб «На всякий случай напоминаю» — пользователи перечисляли вещи, которые не стоит воспринимать как намек или гарантию. Поводом для интерактива стал спор о том, считаются ли обнаженные фото намеком на интимную близость.

Читайте ранее в этом сюжете: «На всякий случай напоминаю»: в Twitter запустили флешмоб о намеках