В Петропавловске-Камчатском в домах должников отключили электричество

Петропавловск-Камчатский, , 15:08 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском сегодня, 11 декабря, энергетики отключали электричество в домах должников. Рейд прошел в частном секторе, передает Общественное телевидение России.

Один из домов накопил долг за электричество в полмиллиона рублей, другой — 70 тысяч. Поговорить с энергетиками вышла только хозяйка последнего. Она оплатила задолженность через интернет, затем инспекторы включили свет в ее доме.

Всего в Петропавловске-Камчатском и ближайших к нему городских поселениях сейчас числятся должниками почти 3 000 человек. Это те, кто не оплачивал электричество больше двух месяцев.

До конца года энергетики обойдут дома более полутора тысяч неплательщиков. По закону, отключать свет специалисты могут через 20 дней после того, как отправят уведомление.

«Раньше мы были обязаны под роспись вручить должнику извещение об ограничении, и неплательщики, в том числе и владелец дома, накопивший полмиллиона рублей долга, любым способом старались избежать встречи с контролером-электромонтером. Однако в прошлом году порядок отключения упростился. С сентября этого года «Энергосбыт» включает уведомление об отключении в квитанции должников», — рассказала пресс-секретарь филиала ПАО «Камчатскэнерго» «Энергосбыт» Людмила Крупенчик.

Во время отключения дома от электричества специалисты снимают показания счетчиков. Если во время следующей проверки они выяснят, что должник самостоятельно подключил электричество, не оплатив счет, ему выпишут штраф от 10 до 15 тыс. рублей.