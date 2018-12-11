Более 80% жителей Украины оценили ситуацию в стране как плохую – опрос

Киев, , 15:11 — REGNUM Социально-экономическую ситуацию на Украине как плохую оценивают 82% граждан по данным социологического опроса Киевского международного института социологии, сообщает 11 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, только 0,9% жителей Украины оценивают ситуацию внутри страны позитивно, 14,3% оценивают ее как посредственную. У тех, кто оценил социально-экономическую ситуацию в стране посредственно или плохо, спрашивали также, в чем причина такой ситуации.

78,6% респондентов ответили, что виноваты некомпетентная и коррумпированная власть, 5,6% видят причину плохой ситуации в «военной агрессии России».

Опрос проводился с 23 ноября по 3 декабря 2018 года.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел госпереворот под лозунгом «Украина — это Европа!» Однако вместо европейской жизни граждане столкнулись с подорожанием газа в десять раз и более, ростом коррупции и преступности, разрушением производственных цепочек и другими последствиями.