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90% жителей Франции обеспокоены изменением климата во всем мире — опрос

Общество

Авторы исследования отмечают, что безработные отрицают изменение климата, а женщины более чувствительны к этому вопросу, чем мужчины

90% жителей Франции обеспокоены изменением климата во всем мире — опрос
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Экология

Париж, 11 декабря 2018, 14:58 — REGNUM  По данным опроса французского центра исследования экономической конъектуры (OFCE), опубликованного 11 декабря 2018 года, 90% жителей Франции обеспокоены реальностью изменения климата во всем мире и считают, что необходимо принять конкретные меры, сообщает Le Figaro.

Около 90% респондентов считают, что человек ответственен за изменение климата. Большинство французов также готовы принять меры по смягчению последствий изменения климата.

«Идея о том, что ответственность лежит не на конкретном человеке, а на компаниях и правительстве широко распространена», — отмечают исследователи из французского центра исследования экономической конъектуры.

Авторы исследования также отмечают, что безработные в основном отрицают изменение климата и мало что делают для смягчения экологических последствий. Женщины более чувствительны к изменению климата, чем мужчины.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения половина жителей России называют состояние экологии в месте своего проживания благополучным.

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