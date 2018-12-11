90% жителей Франции обеспокоены изменением климата во всем мире — опрос

Париж, , 14:58 — REGNUM По данным опроса французского центра исследования экономической конъектуры (OFCE), опубликованного 11 декабря 2018 года, 90% жителей Франции обеспокоены реальностью изменения климата во всем мире и считают, что необходимо принять конкретные меры, сообщает Le Figaro.

Около 90% респондентов считают, что человек ответственен за изменение климата. Большинство французов также готовы принять меры по смягчению последствий изменения климата.

«Идея о том, что ответственность лежит не на конкретном человеке, а на компаниях и правительстве широко распространена», — отмечают исследователи из французского центра исследования экономической конъектуры.

Авторы исследования также отмечают, что безработные в основном отрицают изменение климата и мало что делают для смягчения экологических последствий. Женщины более чувствительны к изменению климата, чем мужчины.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения половина жителей России называют состояние экологии в месте своего проживания благополучным.

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