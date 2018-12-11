Жителям Байконура начали выдавать жилищные сертификаты

Байконур, Казахстан, , 14:51 — REGNUM Первые 19 государственных жилищных сертификатов получили жители Байконура в рамках реализации российской государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», сообщает 11 декабря пресс-служба администрации города Байконур.

Комиссия по переселению граждан России с территории комплекса «Байконур» рассмотрела учётные дела пятидесяти граждан, состоящих на учете с марта 1985 г. по март 1987 г. включительно. По итогам заседания 28 человек признаны участниками, на которых распространяется выполнение государственных обязательств, в список получателей сертификатов в 2018 году включены 24 человека, в 2019 году — 3 человека.

«Сегодня, после заседания Комиссии, 19-и гражданам были вручены жилищные сертификаты», — говорится в сообщении.

В свою очередь, в «Роскосмосе» сообщили, что до конца 2018 года будет осуществлена выдача сертификатов на сумму 250 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, работа по выдаче сертификатов возобновлена впервые с 2013 года, после пятилетнего периода. Участники программы смогут использовать полученные документы для приобретения жилья на территории России.

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