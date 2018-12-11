Назарбаев запустил самый крупный в Туркестане дата-центр

Астана, , 14:48 — REGNUM В рамках общенационального моста президент Казахстана Нурсултан Назарбаев запустил самый большой дата-центр в Туркестане, сообщает 11 декабря агентство «Казинформ».

Глава ТОО BNK Energy Жанат Альдебергенов отметил, что стоимость проекта составила 5 млрд тенге ($13,5 млн). На предприятии работают 50 человек. Руководитель предприятия добавил, что компания ставит перед собой цель — увеличить в 2019 году мощность в несколько раз.

Глава государства также запустил полностью автоматизированный мельничный комплекс, который имеет мощность 155 тыс. тонн муки в год. В ходе телемоста также был запущен завод по производству модемов, коммутаторов и автоматических цифровых телефонных станций.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря в рамках дня индустриализации в Казахстане проходит общенациональный телемост «Вторая пятилетка индустриализации. Сделано в Казахстане», в ходе которого Назарбаев символически запускает крупные проекты.

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