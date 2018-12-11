Бывший сотрудник МВД Дагестана обвиняется в покушении на убийство по найму

Москва, , 14:43 — REGNUM Обвинительное заключение утверждено по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника управления вневедомственной охраны МВД Дагестана. Его подозревают в покушении на убийство, совершенном группой лиц по найму, и незаконном приобретении, хранении и перевозке огнестрельного оружия. Уголовное дело направлено в Таганский районный суд города Москвы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе генеральной прокуратуры РФ.

Обвиняемый, по версии следствия, в 2013 году принял предложение от установленных лиц за денежное вознаграждение совершить убийство жителя Москвы. В ходе подготовки к убийству он получил от своего сообщника информацию о личности потерпевшего и его образе жизни. Далее обвиняемый незаконно приобрел в Дагестане пистолет и самостоятельно переделал его в огнестрельное нарезное оружие. Его вместе с патронами мужчина незаконно хранил при себе и перевез в столицу.

Вместе с сообщником обвиняемый ночью 29 мая 2013 года прибыл на автомобиле к месту проживания потерпевшего. Сообщник остался в машине для наблюдения за обстановкой, а бывший полицейский отправился во двор жилого дома, где проживал мужчина. Дождавшись жертву, обвиняемый выстрелил в него, но потерпевший оказал активное сопротивление и повалил нападавшего. В ходе потасовки обвиняемый ещё дважды выстрелил в голову жертвы, после чего вместе с соучастником скрылся с места преступления.

Потерпевший в результате нападения получил огнестрельные ранения груди и головы, в том числе с разрушением глазного яблока и костей лица. Однако врачам удалось спасти его жизнь.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ноябре 2018 года на время следствия был заключён под стражу бывший начальник отдела МВД по Рутульскому району Дагестана Артем Магомедов. Установлено, что в феврале 2018 года, находясь при исполнении, подозреваемый нанёс несколько ударов ногой жителю села Амсар Рутульского района. При этом полицейский свои действия сопровождал нецензурной бранью в адрес потерпевшего. Далее Магомедов дал своим подчиненным незаконное указание доставить мужчину в отдел полиции, где продолжил его избивать.