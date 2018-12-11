Соцопрос: каждый пятый житель Украины опасается «вторжения России»

Киев, , 14:45 — REGNUM По данным соцопроса социологической группы «Рейтинг», 22% жителей Украины считают, что вероятность нападения России на Украину — высокая, сообщает 11 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, еще 29% граждан оценивают вероятность «нападения» на Украину Россией как среднюю, а 17% — как низкую. Больше всего «военного вторжения» опасаются на Западе и в центре Украины, меньше всего — на Юге и Востоке страны.

Социологический опрос проводился 4−10 декабря, были опрошены 2 тыс. человек.

Напомним, власти Украины говорят о том, что Россия «планирует напасть» на Украину с 2014 году, после того как произошел госпереворот в Киеве. И несмотря на то, что за все годы не было никаких фактов, говорящих хотя бы о малейших признаках того, что Россия хочет «напасть» на Украину, Киев все равно продолжает нагнетать истерику.