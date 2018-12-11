В Калужской области с организации взыскали почти 500 тыс. рублей долга

Калуга, , 14:24 — REGNUM В Куйбышевском районе Калужской области судебные приставы взыскали с должника-организации 477 тыс. рублей задолженности по налогам и сборам. Об этом 11 декабря сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель регионального управления ФССП России Любовь Скакун.

По её словам, в отделе судебных приставов по Кировскому и Куйбышевскому районам находилось исполнительное производство в отношении сельского потребительского общества, руководство которого являлось должником по налогам, задолжав в общей сложности государству 477 тыс. рублей.

Руководители потребобщества не спешили оплачивать долг, несмотря на то, что было предупреждено о возбуждении исполнительного производства, сроках для добровольного погашения задолженности, а также всех правовых последствиях уклонения от оплаты долга.

В рамках принудительного исполнения судебный пристав арестовал расчетные счета организации, а также наложил запрет на регистрационные действия с автомобилями, принадлежащими должнику, и только после этого руководство потребительского общество полностью рассчиталось с долгом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области долги организаций Минобороны РФ по оплате взносов на капитальный ремонт по состоянию на 1 сентября 2018 составили 15 млн рублей.

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