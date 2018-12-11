Сеть закусочных в Екатеринбурге проверят на дискриминацию из-за «девушек»

Екатеринбург, , 16:35 — REGNUM В Екатеринбурге коммерсанты стала объектом внимания областного департамента по труду и занятости населения. На киоске с логотипом одной известной на Урале сети закусочных обнаружили объявление предположительно дискриминационного содержания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

По словам представителей ведомства, их смутила вакансия с текстом «Требуются девушки до 35 лет». По словам начальника контрольно-ревизионного отдела Департамента Дмитрия Данильчука, информацию о хозяине киоска в ведомстве уже получили, но данные ещё требуется уточнить.

«Какую бы информацию объявление о вакансии ни содержало, её всё равно необходимо перепроверить», — уточнил Данильчук корреспонденту ИА REGNUM .

Если лицо, которое подало такое объявление будет установлено и проверяющие докажут его вину в дискриминации, то на него составят протокол об административном правонарушении и направят в мировой суд. И уже суд примет решение о назначении штрафа. Впрочем, сумма будет незначительная — от 500 до 3 тысяч рублей.

По информации департамента, в областную прокуратуру за 9 месяцев 2018 года были направлены данные о 239 недобросовестных работодателях, чьи объявления содержали дискриминационные признаки. По факту обращений было осуществлено 66 актов прокурорского реагирования.

Напомним, по данным агентства HeadHunter, 90% свердловчан уверены, что на рынке труда есть дискриминация по возрасту, а 20% опрошенным жителям области из-за этого даже отказывали в приёме на работу.

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