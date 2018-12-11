В Новгородской области соберут пожертвования в «банки добра»

Великий Новгород, , 14:20 — REGNUM В Новгородской области 10 декабря стартовал 27-й областной благотворительный марафон «Рождественский подарок». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, марафон открыл губернатор Андрей Никитин.

Он отметил важность работы добровольцев и заявил, что уже в первом квартале 2019 года в Великом Новгороде появится приют для бездомных животных.

Губернатор вручил почётный знак «Доброволец Новгородской области» волонтёрам, добившихся выдающихся результатов в своей деятельности. Награды получили активист поисково-спасательного отряда «Феникс» Ольга Андрусенко, заместитель директора благотворительного фонда «Чужих детей не бывает» Вера Окушко, член поискового отряда «Память» Владимир Петров, участник добровольной пожарной дружины Владимир Смирнов и «серебряный волонтёр» Галина Шишо.

На церемонии был дан старт акции «Банка добра» — это опечатанные банки для сбора пожертвований, которые получат волонтёры из всех районов Новгородской области.

«Опечатанные банки с символикой акции доставят в штабы организационных комитетов, а затем волонтёры каждый день будут посещать предприятия и организации для сбора пожертвований», — пояснили в пресс-центре правительства Новгородской области.

Среди новшеств благотворительной акции этого года — конкурс на присвоение звания «Общественное признание». Оно будет присуждаться за существенный вклад в развитие благотворительной деятельности. Победителей объявят 25 января 2019 года на закрытии марафона.

Напомним, благотворительный марафон «Рождественский подарок» проводится в Новгородской области с 1993 года. В этом году впервые благотворительная акция продлится семь недель вместо традиционных четырёх. В прошлом году в ходе акции удалось собрать более 78 млн рублей.