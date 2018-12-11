Белгород принимает первый в России студенческий фестиваль ГТО

Белгород, , 14:19 — REGNUM В Белгороде состоялось открытие финала Всероссийского фестиваля «Готов к труду и обороне!». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, церемония прошла 10 декабря в учебно-спортивном комплексе имени Светланы Хоркиной.

Фестиваль является завершающим этапом проекта «От cтудзачёта к знаку отличия ГТО», который в 2018 году получил 17,8 млн рублей от Фонда президентских грантов. Первый этап проекта прошёл в сентябре, когда студенты соревновались за места в сборных командах своих вузов. Они сдавали нормативы ГТО и их облегчённую версию — «Студзачёт АССК».

На фестиваль в Белгород отправились команды, сформированные из чемпионов. По данным организаторов, в первом этапе участвовали около 30 тысяч человек, но до финала дошли только 550 студентов из 55 регионов. На Всероссийском фестивале командам снова предстоит выполнить все нормативы, включая эстафеты, бег, плавание и базовые упражнения.

Победителем объявят команду, набравшую наибольшее число баллов в общем зачёте. Однако это ещё не всё: по итогам фестиваля организаторы обещают провести исследование и на его основе составить доклад о состоянии физического состояния студентов российских вузов. Руководитель проекта Вячеслав Морозов считает, что подобные мероприятия помогут не только популяризировать ГТО среди учащейся молодёжи, но и позволят студентам самостоятельно проверить своё физическое здоровье.