Отец Китима рассказал о нарушении прав человека в Танзании

Дар-эс-Салам, Танзания, , 15:31 — REGNUM Глава Архиерейского собора Танзании (ТЕС) Отец Чарльз Китима заявил, что именно представители духовенства должны стать гарантами прав человека в стране.

Он возглавлял празднование 70-й годовщины Всемирной декларации прав человека, которое состоялось 10 декабря в Дар-эс-Саламе. На мероприятии также присутствовали руководящие лица Высшего исламского совета Танзании (Bakwata), Союза христиан Танзании (ССТ) и Архиерейского Собора Танзании (TEC).

Отец Китима подчеркнул, что религиозные лидеры имеют уникальную возможность внести свой вклад в гарантирование прав человека в Танзании.

На праздновании был выдвинут лозунг: «вклад религии в соблюдение прав граждан Танзании». Китима сообщил, что в обязанности религиозных лиц входит бесстрашная борьба за правду и предоставление духовной помощи тем, кто попал в трудную ситуацию.

Отец также отметил, что все изменилось и современное общество сталкивается с различными проблемами, в их числе убийства, издевательства над маленькими детьми, намеренное нарушение прав человека, все эти вопросы нужно без опасения обсуждать в обществе. И возглавить дискуссию в обществе, а также обнаружение нарушений прав человека и решение остро стоящих проблем должно, по словам Китимы, духовенство.

Представитель ССТ Глория Маколе отметила, что обязанностью религии является защита населения и забота о нем, а также гарантия соблюдения прав каждого человека.