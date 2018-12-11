Сериал по «Властелину Колец»: фанаты против «додумываний»

Сиэтл, США, , 14:11 — REGNUM Портал Screenrant опубликовал список вещей, которые фанаты ждут от сериала по вселенной «Властелина колец», съёмками которого руководит компания Amazon. Помимо традиционных для серии песен и съёмок в Новой Зеландии, поклонники Средиземья мечтают увидеть в новом шоу Тома Бомбадила — книжного персонажа, обделённого вниманием в киносаге.

Ни в одном из фильмов Питера Джексона Том Бомбадил так и не появился, несмотря на то, что он является одним из самых таинственных персонажей всех историй Дж.Р.Р.Толкина. Фанаты надеются, что одному из самых необычных жителей Средиземья уделят необходимое внимание в будущем сериале.

Поклонники франшизы хотят услышать, как можно больше «книжных песен» в новом шоу. Отдельное внимание в списке заслужила Новая Зеландия как идеальное, по мнению зрителей, место для съёмок сериала. Фанаты считают, что нигде не планете нет места более похожего на Средиземье, а значит, виды Новой Зеландии помогут сериалу создать эффект «возвращения домой».

Также поклонники франшизы высказались против CGI-эффектов, отмечая, что сильная компьютерная графика портит общее восприятие картины. Зрители хотят увидеть добрую светлую историю о том, как герои преодолевают свои проблемы. Известно, что события сериала не станут отсылкой к книге «Сильмариллион», однако эксперты считают, что со стороны авторов сериала не использовать такое богатое на события произведение будет неправильно. Также фанаты высказались против «додумывания» уже известной истории персонажей «Властелина колец».

Напомним, что выход первого сезона сериала «Властелине Колец» запланирован на 2020 год. События первого сезона расскажут о молодом Арагорне до событий «Войны за кольцо». Также известно, что активное участие в разработке сериала может принять Питер Джексон, режиссёр всех фильмов франшизы. Руководство Amazon запланировало съёмки 5 сезонов, однако конкретные даты пока не называются.

Читайте ранее в этом сюжете: Вигго Мортенсен дал советы исполнителю роли Арагорна в сериале Amazon