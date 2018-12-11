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Иран и Турция в пятерке стран, откуда в ЕС прибывает большинство беженцев

Общество

Все больше граждан этих стран обращается за статусом беженцев в ЕС

Брюссель, 11 декабря 2018, 13:52 — REGNUM  Все больше граждан Ирана и Турции обращаются за статусом беженцев в ЕС, заявил 11 декабря в Европейском агентстве по вопросам предоставления убежища, сообщает американское агентство Associated Press.

«Иран и Турция вошли за последние пять месяцев в пятерку стран, откуда в ЕС прибывает большинство тех, кто обращается за статусом беженца», — отметили в агентстве.

Так, в октябре заявление на статус беженца подали 3 тыс. 170 выходцев из исламской республики, а также 2 тыс. 880 граждан Турции. Эксперты регистрируют значительный рост числа беженцев, прибывающих из этих двух стран.

В общем же в октябре на территорию ЕС прибыло более 60,5 тыс. беженцев. Помимо Ирана и Турции, это прежде всего выходцы из Афганистана, Сирии и Ирака.

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Проблема с беженцами в ЕС и Австралии
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