В Германии иммигранты все чаще называют своих детей в честь Меркель

Берлин, , 13:51 — REGNUM Имя Ангела становится все более популярным среди въехавших в Германию иностранцев, выбирающих имена для своих детей, пишет газета Zeit-Online.

Газета приводит несколько историй беженцев из Сирии, Ирака, Афганистана, Нигерии и Камеруна, выбравших имя действующего канцлера Германии вместо привычных мусульманских или других местных имен. Для них выбор такого имени — знак благодарности за возможность жить в благополучной стране.

По данным собранной в ЗАГСах Германии статистики, в 2015 году имя Ангела поднялось с 320-го места в рейтинге популярности на 60-е — 188 девочек были названы так родителями. В 2016 году оно поднялось уже на 36-е место с 261 случаем регистрации. Кроме того, с 2015 года шесть новорожденных были названы Ангела Меркель, а один мальчик — просто Меркель.