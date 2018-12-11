В калужском филиале Почты России стартовала акция «Посылка добра»

Калуга, , 13:46 — REGNUM В преддверии Нового года в центральном отделении почтовой связи Калуги стартовала благотворительная акция «Посылка добра», сообщила 11 декабря корреспонденту ИА REGNUM главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Калужской области — филиал ФГУП «Почта России» Ольга Строк

По ее словам, в рамках акции можно будет отправить новогодние подарки детям Центра социальной помощи «Чайка» в городе Людиново.

Для участия в акции необходимо обратиться к оператору торговой зоны почтового отделения, где работник проконсультирует, какие подарки выбрать, чтобы они были востребованы. Это могут быть книги, наборы для творчества, пазлы, канцелярские товары. Вместе с подарком можно приложить новогоднюю открытку с добрыми пожеланиями.

Накануне Нового года почтовые работники сформируют подарки в посылку и передадут детям, находящимся в социальном учреждении. Акция «Посылка добра» продлится до 24 декабря.

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