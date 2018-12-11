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В Великом Новгороде приставы арестовали за долги книги по магии

Общество

Если погашение задолженности не будет произведено в полном объеме, имущество передадут на реализацию

Великий Новгород, 11 декабря 2018, 13:39 — REGNUM  В Великом Новгороде судебные приставы арестовали в счет погашения долга за услуги ЖКХ у местной жительницы оккультные книги, сообщает 11 декабря пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Отмечается, что женщина накопила за коммунальные услуги более 30 тыс. рублей долга. Прибывшие к ней в квартиру судебные приставы арестовали микроволновую печь, пылесос, телевизор и книги по магии.

После этого женщина впервые за последние годы самостоятельно оплатила часть своего долга и представила приставам подтверждающие документы. Если погашение задолженности не будет произведено в полном объеме, имущество передадут на реализацию, отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Великом Новгороде судебные приставы арестовали автомобиль Mercedes-Benz бывшего участника телепроекта «Дом-2» за долги по налогам и штрафам ГИБДД.

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Деятельность судебных приставов
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