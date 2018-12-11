Индонезия: Instagram запускает функцию автоматического фильтра комментариев

Джакарта, , 13:39 — REGNUM Приложение Instagram объявило о расширении функции фильтра комментариев на индонезийском языке, чтобы приложение оставалось безопасным местом для выражения и обмена мнениями среди пользователей в Индонезии, сообщает Antaranews.

«Эта новая функция сделана с помощью специальной технологии, которая автоматически уберет комментарии, которые содержат в себе элементы запугивания, ненависти, сексуального насилия, а также спам», — говорится в официальном заявлении Instagram.

Известно, что теперь программа будет отправлять уведомления администрации Instagram, если учетная запись повторно публикует агрессивный контент, Instagram сможет немедленно принять меры для удаления существования учетной записи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Facebook в Индонезии представил руководящие принципы использования платформы Facebook и Instagram для политических партий и политиков в преддверии президентских выборов 17 апреля 2019 года.

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