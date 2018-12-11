Студенты ВятГУ посетили семинар, посвященный конвенции о запрете химоружия

Киров, , 13:31 — REGNUM Студенты юридического института Вятского государственного университета — будущие специалисты по правовому обеспечению национальной безопасности — посетили объект по хранению и уничтожению химического оружия «Марадыковский» в Кировской области. На площадке комплекса состоялся семинар, посвящённый конвенции о запрете химоружия, сообщает 11 декабря пресс-служба вуза.

Занятие на объекте началось в зоне международных инспекторов. Там в период с 2006 по 2015 годы, когда на объекте проводились работы по уничтожению химического оружия, проживали иностранные наблюдатели. Затем семинар продолжился непосредственно на объекте. Студенты посетили музей объекта «Марадыковский».

Заместитель командира воинской части по военно-политической работе подполковник А.О. Хайдуков рассказал о видах химического оружия, средствах защиты, в том числе используемых при уничтожении химического оружия. Он обратил внимание участников семинара на добросовестное выполнение Россией международных обязательств по ликвидации химического оружия в рамках КЗХО, проиллюстрировав это примером объекта «Марадыковский».

Затем участники семинара выступили с докладами в конференц-зале по темам: «Мировая история применения химического оружия», «КЗХО — 25 лет с момента открытия для подписания», «Организация по запрещению химического оружия — актуальные вопросы». В конце мероприятия военнослужащие ответили на вопросы студентов о соблюдении экологических норм и стандартов на объекте. Большое внимание было уделено вопросам охраны труда, прежде всего, безопасности труда для служащих и их семей. Также было рассказано о деятельности на объекте юридической службы.

Представители Вятского университета выразили благодарность командованию воинской части за уникальную возможность посещения объекта «Марадыковский», профессиональные разъяснения в ходе семинара и высокий уровень организации мероприятия.

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