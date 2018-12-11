В Петербурге могут появиться участки открытого метро

Санкт-Петербург, , 13:37 — REGNUM В Санкт-Петербурге могут появиться участки открытого метро. Такую возможность не исключил врио губернатора Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Во вторник, 11 декабря, Беглов участвовал в завершающих испытаниях второго участка линии скоростного трамвая «Чижик» в Красногвардейском районе, заметив, что Смольный готов развивать похожие проекты и в других районах города.

«Дальше у нас Колпино, дальше у нас Славянка, Шушары, Рыбацкое и много других проектов. Самое главное, что мы уже получили опыт, он для нас бесценен», — заметил Беглов.

Он добавил, что идею вывести метро на поверхность, соединив с системой скоростного трамвая, не надо полностью отметать, но технически это сделать очень тяжело.

«Я бы не стал пока торопиться. У нас совсем другая концепция развития метро по сравнению с западными странами. Она связана с системой безопасности, была заложена еще в советское время и сегодня ее нарушать… Но думаю, что в определенной части мы можем пойти на открытое метро, может быть, где-то соединять подходы к железнодорожным вокзалам, каким-то другим терминалам. В частности, мы рассматриваем сегодня «Пулково». Это очень важно для всех наших горожан. Кроме того, мы рассматриваем вопрос Пушкина и Красного Села. По дороге у нас еще и целый город «Южный», который сегодня строится», — заявил Беглов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время решено подготовить «матрицу» вариантов связи города с аэропортом «Пулково»: с помощью автобусов, скоростного трамвая, железнодорожного «аэроэкспресса» и метрополитена.

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Напомним, что Смольный намерен привлечь инвесторов для создания линий скоростного трамвая в Петергоф, Колпино, поселок Шушары в Пушкинском районе и по ряду других направлений.

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