В Челябинске лжетеррористка получила почти четыре года колонии

Челябинск, , 13:29 — REGNUM В Челябинске лжетеррористка осуждена к длительному сроку колонии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении ФСБ.

По информации ведомства, задержали её сотрудники ФСБ и полиции. Ей вменили заведомо ложное сообщение об акте терроризма в торговом центре, ночном клубе и одной из школ. Все звонки она совершала в нетрезвом виде.

Суд назначил ей 3 года и 10 месяцев колонии. Суровость приговора вызвана тем, что ранее она была осуждена условно за такие же преступления.

По информации областной прокуратуры, женщине 32 года. О якобы минировании одной из школ она заявила 26 сентября. Вину она признала и в содеянном раскаялась, пояснили в надзорном ведомстве. Кроме того. суд учёл её положительные характеристики и наличие ребёнка.