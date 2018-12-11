Участник атаки боевиков на Дагестан 1999 года предстанет перед судом

Москва, , 13:40 — REGNUM Уроженец Чеченской Республики, причастный к вооружённому мятежу и нападению на военнослужащих в Дагестане, предстанет перед судом. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель генерального прокурора РФ Иван Сыдорук, сообщили ИА REGNUM 11 декабря в пресс-службе ведомства.

Следствие полагает, что обвиняемый в сентябре 1999 года в составе одной из банд под общим руководством Шамиля Басаева и Хаттаба участвовал в вооруженном мятеже в Новолакском районе Дагестана и совершил нападение на военнослужащих федеральных сил. В результате боя один из силовиков был убит, трое получили ранения.

Обвиняемый заключен под стражу, уголовное дело для рассмотрения направлено в Верховный суд Дагестана. В отношении остальных объявленных в розыск членов банды расследование продолжается.

Напомним, вторжение боевиков в Дагестан под командованием Басаева и Хаттаба продолжалось с 7 августа по 14 сентября 1999 года. Целью бандитов было освобождение так называемого «исламского государства Дагестан» от российской «оккупации». Вооружённые столкновения боевиков с правоохранительными органами и ополченцами происходили на территории Ботлихского, Буйнакского, Новолакского и Цумадинского районов Дагестана. В их результате, по официальным данным, были убиты 279 солдат и офицеров, ещё 800 получили ранения.

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Как сообщало ИА REGNUM, за участие в нападении на военнослужащих в Ботлихском районе Дагестана в 1999 году перед судом предстанет ещё один член банды Басаева и Хаттаба — житель Ставропольского края Рустам И. По версии следствия, обвиняемый был участником вооружённой группы, которая убила 33 военнослужащих, его 34 получили ранения.

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