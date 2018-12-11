В ОНФ предупредили об ударе по карманам домовладельцев Подмосковья

Красногорск, , 13:21 — REGNUM Новый тариф на вывоз мусора для жителей частных домов Московской области «серьезнейшим образом ударит по карманам значительного количества жителей», сообщили 11 декабря в Общероссийском народном фронте (ОНФ).

Правила могут быть введены уже с 1 января 2019 года. По ним власти Московской области собираются начислять тариф на вывоз твёрдых отходов исходя из площади жилища.

«За вывоз мусора у проживающих в индивидуальных жилищных домах на всей территории региона планируется установить тариф в размере 8,23 рубля за один квадратный метр. Получается, что, например, ежемесячно владельцы частных домов площадью 50 квадратных метров будут платить в месяц 411,5 рубля, площадью 100 квадратных метров — целых 823 рубля», — заявил модератор тематической площадки ОНФ «Экология» Дмитрий Миронов.

По словам Миронова, доходы владельцев большинства домов не выше, чем у собственников в многоквартирных домах.

«Многие из них — это пенсионеры и многодетные семьи, и именно для них из-за несправедливой методики расчетов тариф за вывоз мусора будет самым высоким в регионе», — сказал он.

Эксперты тематической площадки ОНФ «Экология» предлагают для частного сектора рассчитывать тариф из количества проживающих в доме, а не по его площади.

По словам Миронова, в ближайшее время ОНФ направит в профильное министерство Московской области свои предложения.