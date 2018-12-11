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В ДНР предложили выпускникам вузов и ПТУ выдавать подъемные выплаты

Общество

А иностранным выпускникам – жилье

Донецк, 11 декабря 2018, 13:25 — REGNUM  В Донецкой Народной Республике (ДНР) предложили выпускникам вузов и ПТУ выплачивать единоразово дополнительные денежные средства, заявил директор департамента образования министерства образования и науки ДНР Андрей Алехин, сообщает 11 декабря «Донецкое агентство новостей».

По его словам, предложение выдвинуло минобрнауки республики. Так, в рамках социальной поддержки, выпускники вузов и ПТУ получат подъемные выплаты, а иностранные выпускники — жилье. Социальный пакет будет предоставляться тем, кто устроится на государственные предприятия.

Также выпускникам будет гарантировано рабочее место в течение двух лет и не ниже среднего на предприятии уровень заработной платы.

Напомним, ранее вузы ДНР и Рязани договорились обсудить вопросы студенческого самоуправления.

Читайте ранее в этом сюжете: Вузы ДНР и Рязани обсудят в режиме онлайн студенческое самоуправление

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