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На Кубани объявлено штормовое предупреждение

Общество

В регионе прогнозируют сильные дожди и ураганный ветер

Краснодар, 11 декабря 2018, 13:19 — REGNUM  Штормовое предупреждение объявлено в Краснодаре на 11 декабря. По информации администрации города, 11−12 декабря ожидается сильный дождь, порывы ветра могут достигать 15−20 метров в секунду.

Экстренное предупреждение действует 11−12 декабря на все территории края в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий. В крае ожидаются дожди, мокрый снег, ветер до 27 метров в секунду. Не исключен сход оползней, сообщил портал Юга.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября из-за сильного ветра и дождей в Новороссийске пришлось вводить режим ЧС. В середине декабря сильные ливни привели к наводнению в Апшеронском и Туапсинском районах, а также в Сочи. Тогда шесть человек погибли, десятки пострадали.

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