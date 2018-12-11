ЛНР: ВСУ размещают военную технику на территории детских садов

Луганск, , 13:16 — REGNUM Украинские боевики размещают военную технику в местах, где живут мирные граждане, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 11 декабря «Луганский информационный центр».

По его словам, ВСУ разместили в жилых массивах населенного пункта Войтово бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2 и БТР4, в Макарово — три БТР-4 и две БМП. В Золотом ВСУ заняли территорию детского сада и разместили там четыре БМП. Там же в жилых кварталах размещены 10 БМП и один КрАЗ «Кугуар».

Помимо этого, в населенном пункте Муратово украинские силовики разместили зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10», отметил он.

Напомним, Киев отказывается идти на переговоры с ДНР и ЛНР и не прекращает с 2014 года попыток силового захвата республик.