В Казахстане стартовал телемост, посвященный индустриализации страны

Астана, , 13:11 — REGNUM В конгресс-центре EXPO Астаны стартовал общенациональный телемост «Вторая пятилетка индустриализации. Сделано в Казахстане», в котором примет участие президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сообщает 11 декабря агентство «Казинформ».

В ходе телемоста будут подведены итоги работы по диверсификации экономики, росту благосостояния граждан и другим направлениям развития. В ходе телемоста также состоится награждение лауреатов премии президента «Алтын сапа».

Отметим, общенациональный телемост в Казахстане проходит в рамках дня индустриализации. В 2017 году подобное мероприятие состоялось 6 декабря. Телемост был назван «Новая индустриализация страны: Прыжок казахстанского барса».

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