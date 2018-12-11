Жители калужского посёлка выстраиваются в очередь за водой с 4 часов утра

Калуга, , 12:52 — REGNUM Жители поселка Раменский Мосальского района Калужской области лишены водноснабжения. Единственная существующая скважина пришла в негодность, а воды из колодца не хватает на всех. Об этом заявили на личном приёме у губернатора региона Анатолия Артамонова.

По словам жителей, для того, чтобы набрать воды, им приходится занимать очередь у колодца с четырех часов утра.

«Есть один частный колодец, владелец которого продает воду, но ее тоже не хватает», — заявили они губернатору.

Назвав сложившуюся ситуацию недопустимой, Артамонов поручил руководству регионального водоканала в оптимально сжатые сроки сделать несколько водоразборных колонок. Также поручением главы региона данный вопрос будет находиться на контроле регионального министерства строительства и руководства муниципального образования.

Отметим, 90,8% населения Калужской области обещали к 2024 году обеспечить качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, сообщили 11 декабря корреспонденту ИА REGNUM в профильном министерстве. Планируется строительство станций водоподготовки в посёлках Бабынино, Ферзиково, Воротынск и других населенных пунктах области.

В рамках национального проекта «Экология» в регионе также будет реализована федеральная программа «Чистая вода» и до 2024 года планируется выделение финансовой поддержки субъектам на внедрение современных технологий водоочистки. Из федерального бюджета на реализацию данных задач Калужской области в ближайшие три года планируется выделить более 507 млн рублей: свыше 61 млн рублей в 2019 году, 143 млн в 2020 году, более 303 млн рублей в 2021 году. Доля софинансирования из областного бюджета составит 4%.