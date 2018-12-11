Суд оценил в 10 тыс. рублей акцию по выпуску крыс в Заксобрании Петербурга

Санкт-Петербург, , 12:52 — REGNUM Общественный активист Илья Мохов, выпустивший двух домашних крыс в здании Законодательного собрания Санкт-Петербурга, приговорен Октябрьским районным судом к штрафу в размере 10 тыс. рублей. Причем, эта административная санкция наложена на него за нарушение порядка проведения пикета.

Мохов свою вину не признаёт и отрицает сам факт пикетирования, он намерен обжаловать решение суда, сообщил активист 11 декабря корреспонденту ИА REGNUM.

Напомним, 14 ноября текущего года Мохов принес в коробке в Мариинский дворец и выпустил двух домашних крыс, протестуя против бездействия, по его мнению, муниципальных депутатов МО «Черная речка». Выпущенные крысы являлись символом роспуска муниципального совета округа, на чем настаивает активист.

Мохову были предъявлены претензии по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ, касающейся нарушений при проведении митингов, шествий, пикетов и других массовых акций. Мохов заявляет, что никаких, даже одиночных, пикетов и других подобных уличных акций с его стороны не было, наоборот, он постарался как можно незаметнее пройти в здание Заксобрания.

Активист также сообщил, что после этого случая к нему проявил интерес военкомат, на предмет призыва на военную службу. А вот адресаты акции с крысами — депутаты МО «Черная речка» — никак не отреагировали.

Как сообщалось ранее, использованные Моховым крысы были найдены и помещены в ветеринарную клинику.

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