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Роскомнадзор оштрафовал Google на полмиллиона рублей

Общество

...из-за отказа подключиться к реестру запрещённых сайтов

Москва, 11 декабря 2018, 12:51 — REGNUM  Интернет-компания Google оштрафована Роскомнадзором на 500 тыс. рублей. Об этом сообщил 11 декабря журналистам глава ведомства Александр Жаров.

Штраф на компанию наложен из-за отказа подключиться к реестру запрещённых в России сайтов, чтобы исключать из поисковой выдачи заблокированные интернет-ресурсы. Ранее ведомство усмотрело в отказе Google состав административного правонарушения.

Жаров добавил, что к Google продолжат предъявлять требования, касающиеся российских законов. Если в компании выполнять их не будут, последуют новые административные дела.

Как сообщало ИА REGNUM, о возможном возбуждении Роскомнадзором дела в отношении Google стало известно в конце октября. Компании отвели месяц на подключение к базе данных запрещённых сайтов и запуск процедуры фильтрации запросов пользователей.

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