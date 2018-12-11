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Роскомнадзор расскажет гражданам о «Цифровой гигиене»

Общество

Акция пройдет в московских офисах «Мои документы»

Москва, 11 декабря 2018, 12:17 — REGNUM  Сегодня, 11 декабря, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций проводит акцию «Цифровая гигиена», сообщили в Роскомнадзоре.

Акция пройдет в Москве в двух флагманских офисах «Мои документы». — ТРЦ «Аффимол Сити и ТРЦ «Спектр». Мероприятие направлено на повышение цифровой грамотности населения.

Всем желающим сотрудники Роскомнадзора расскажут о базовых принципах информационной гигиены, то есть граждане узнают, как безопасно пользоваться общественными компьютерами и защитить свои персональные данные от мошенников.

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Как сообщалоИА REGNUM, с 2018 года в многофункциональных центрах «Мои документы» жители России имеют возможность получать сразу несколько государственных услуг по одному заявлению. Причём делать это в любом МФЦ России, независимо от места проживания.

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