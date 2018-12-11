Жителя Дагестана обвиняют в пособничестве террористам

Махачкала, , 12:25 — REGNUM Утверждено обвинительное заключение по делу об участии жителя Дагестана в незаконном вооруженном формировании. Его также подозревают в незаконном обороте оружия и боеприпасов и в приобретении и хранении наркотических средств, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Следствие полагает, что в 2015 году обвиняемый добровольно вступил в ряды НВФ «Махачкалинская группа» (связана с ИГИЛ, организация, деятельность которой запрещена в РФ) и выполнял поручения своих подельников. В частности, он хранил и перевозил огнестрельное оружие и боеприпасы. Кроме того, мужчина предоставил свою квартиру для проживания другому члену бандформирования, обеспечивал его едой и одеждой. Плюс, летом 2017 года обвиняемый приобрел и хранил марихуану для личного употребления.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в начале декабря 2018 года за схожие преступления к девяти с половиной годам колонии строгого режима был приговорён житель Дагестана. В августе 2017 года он вступил в состав действующего в городе Каспийске незаконного вооруженного формирования. После этого он получил снаряженный 25 патронами магазин автомата «Калашникова» от другого участника бандподполья и, по его поручению, хранил его у себя дома.

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