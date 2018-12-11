В речевой школе Якутии дети учатся в холодных классах: денег на здание нет

Якутск, , 12:09 — REGNUM Температура воздуха в туалете учеников начальных классов школы для детей с проблемами речевого развития не поднимается выше нуля, а учиться приходится в тёплых штанах. Вопрос о строительстве нового здания для этого образовательного учреждения откладывается из года в год, а дети продолжают мёрзнуть, сообщают местные СМИ.

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О некомфортных условиях обучения в речевой школе Якутии пишет News.Ykt.ru. По информации издания, её здание, где обучаются ученики начальных классов, уже пришло в негодность, а деньги на строительство нового не выделяются. Проект и сметная документация были разработаны и утверждены ещё в 2016 году, но источники финансирования до сих пор не найдены.

«Уже несколько лет на торжественной линейке 1 сентября дети и учителя слышат от властей, что новое здание начнут строить «в этом году», но впоследствии вопрос откладывают и переносят «на потом». В это время мы наблюдаем, как чиновники заказывают банкеты за 2,5 миллиона рублей и авиаперелеты для своих делегаций за 26,7 млн рублей. В 2019 году выходит срок действия проведенных в 2016 году проектно-изыскательских работ, за которые республика заплатила 4,4 млн рублей. Сейчас мы подготовили обращения в адрес Ил Дархана и спикера Ил Тумэна и надеемся, что вопрос с определением источников финансирования удастся решить до конца этого года», — подчеркнул активист республиканского «Народного фронта» Антон Жондоров.

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Деревянное здание, где занимаются ученики начальных классов, было построена в 1960-х годах, а школа — единственная в республике коррекционная для детей с проблемами речевого развития. Теперь это учреждение образования превратилось в комплекс старых зданий, давно требующих сноса. Основная проблема здания для младших классов — холод. Дети получают знания, не снимая тёплых штанов и зимней обуви, вместо унитазов в туалете — дырки в полу, а температура воздуха там — не выше ноля градусов. В основном корпусе школы значительно теплее, чем в здании для младших классов, и туалеты у старшеклассников выглядят гораздо лучше — унитазы там есть.

«Учителя, работающие в школе десятилетиями, уже не верят в строительство нового здания. Каждый год они слышат от директора и чиновников одно и то же — «начнем строить школу в следующем году». Несмотря на спартанские условия, педагоги вкладывают душу в обучение и реабилитацию детей. Многие воспитанники, пройдя реабилитацию и специальное обучение, переводятся в обычные школы», — пишет News.Ykt.ru.

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По информации СМИ, о строительстве нового здания для речевой школы, как оказалось, речи не идёт.

«Речевая школа стояла в плане на 2016−2017 годы по линии ГЧП (государственно-частное партнерство — инвестор на свои средства строит объекты, вводит их, потом республика в течение нескольких лет выплачивает основной долг и проценты), но на сегодняшний день источников финансирования нет, поэтому строительство нового здания перенесено на последующие годы», — сообщили в министерстве образования и науки Якутии.

Активисты ОНФ намерены довести информацию о том, в каких условиях обучаются дети, до прокуратуры — в надежде на то, что надзорное ведомство поможет в решении этого вопроса. Кроме того, на имя главы республики Айсена Николаева будет направлено обращение с просьбой взять вопрос строительства нового здания для единственной в республике речевой школы под личный контроль.