Глава СПЧ простился с правозащитницей Людмилой Алексеевой

Москва, , 12:00 — REGNUM В московском Центральном доме журналиста идет церемония прощания с главой Московской Хельсинкской группы, известной правозащитницей Людмилой Алексеевой, которая 8 декабря ушла из жизни в возрасте 91 года.

На траурную церемонию собралось большое количество людей, в Центральный дом журналиста прибыл глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. Также церемонию посетил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

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Ранее стало известно, что внешнеполитическое ведомство США признало участницу правозащитного движения в СССР и постсоветской России «одной из величайших правозащитниц в мире».

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