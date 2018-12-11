Рекламные экраны в Москве шесть часов показывали порно

Москва, , 11:59 — REGNUM В районе Марьино Москвы установленные в подъездах рекламные экраны показали откровенное видео, сообщает 11 декабря телеканал «Москва 24».

«Это сегодня у нас транслируют! А до этого была, как обычно, реклама. В течение уже 6 часов получается. А я вам послала еще вечером. И до сих пор это дело транслируется! Мне даже нечего сказать!» — рассказала жительница подъезда.

Дисплеи установлены у лифтов и показывают информацию коммунальных и городских служб, а также рекламу.

Жильцы полагают, что причиной инцидента стала хулиганская выходка подростков. Но даже в этой ситуации возмущены отсутствием контроля и администрирования контента.

По данным телеканала, доступ к управлению экранами есть у всех желающих. Кроме того, мониторы обеспечены выходом в интернет.