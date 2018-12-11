Почти на 60 тыс. снизилось количество детей-сирот в России

Москва, , 11:53 — REGNUM В России сохраняется положительная динамика по сокращению численности детей, оставшихся без попечения родителей. Так, по данным на 1 декабря 2018 года в государственном банке данных насчитывается 47 тыс. 313 детей-сирот, сообщили в Минпросвещения РФ.

По словам министра просвещения Ольги Васильевой, год назад количество детей, оставшихся без попечения родителей, составляло более 50 тысяч, пять лет назад — в 2013 году в России насчитывалось 106 тыс. детей-сирот.

Также в России выросла доступность дошкольного образования детей от трёх до семи лет, на сегодняшний день она составляет более 98%, а в 70 регионах РФ она достигла 100%.

Васильева отметила, что к концу 2020 года планируется обеспечить 100-ную доступность образования для детей от двух месяцев до трех лет. За три года на эти цели направят 170 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правления РОО «Право ребенка» Борис Альтшулер заявил, что банк данных о сиротах учитывает не всех детей, оставшихся без родителей, а для того чтобы еще сократить число сирот, нужна ныне отсутствующая увязка между административными решениями и помощью семьям.

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