Свердловскую программу бесплатной медпомощи могут усилить на 8,2%

Екатеринбург, , 12:25 — REGNUM Программу госгарантий по оказанию свердловчанам бесплатной медицинской помощи на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов поддержали в комитете социальной политике Заксобрания региона. Депутатов не устроило только то, что с документом им дали ознакомиться лишь накануне вечером, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На программу в 2019 году выделят 77 млрд 277,5 млн. Это на 8,2% больше, чем на 2018 год. Из этих средств около 20 млрд рублей потратят из конслолидированного бюджета области.

Депутаты поспешили рассмотреть программу сразу через день после приёма федеральной программы госгарантий. Спешка в результате привела к тому, что с региональной версией депутаты ознакомились накануне вечером, из-за чего они были стеснены в вопросах. Однако до ближайшего заседания Заксобрания парламентарии пообещали детально изучить документ перед его окончательным принятием. Пока что в комитете решили поддержать программу.

Напомним, 10 декабря российское правительство одобрило федеральную программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2019 и 2020−2021 года. В документе прописано финансирование в 8,6 трлн рублей на весь трёхлетний период.

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