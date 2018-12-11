Верховный суд Казахстана отменил решение городского суда по делу Alma TV

Астана, , 11:45 — REGNUM Верховный суд Казахстана отменил постановление Алма-Атинского городского суда и отправил на новое рассмотрение дело о нарушении авторских прав АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» (Alma TV), сообщает 11 декабря издание Informburo.

Ранее казахстанское общество по управлению правами интеллектуальной собственности (КОУПИС) взыскало с Alma TV компенсацию в размере 2,18 млрд тенге ($5,9 млн) за нарушение смежных прав, которые принадлежали ТОО Web Content.

В декабре 2017 год Алма-Атинский экономический суд отклонил иск, а городской суд — удовлетворил. Имущество Alma TV на сумму иска было арестовано в апреле 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре специализированный межрайонный суд Алма-Аты оштрафовал Alma TV на 4,136 млн тенге ($11,2 тыс. по курсу на 11 октября) за злоупотребление монопольным положением на рынке.

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