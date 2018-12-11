Карьеризм подвёл экс-заместителя владимирского губернатора под второе дело

Владимир, , 11:36 — REGNUM Бывший заместитель губернатора Владимирской области Елена Мазанько, которая работала в команде экс-главы региона Светланы Орловой, стала фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий при проведении ремонта в здании администрации. Об этом 11 декабря ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ России по Владимирской области. Ранее в отношении Елены Мазанько было возбуждено уголовное дело о получении взятки.

Следователи считают, что в 2014 году подозреваемая предложила своим знакомым предпринимателям из Кемеровской области помощь в заключении контрактов на ремонт зала совещаний в здании администрации Владимирской области и здания департамента здравоохранения области, а также поставку мебели и оборудования. На работы из бюджета было выделено 55 млн рублей и 31 млн рублей, соответственно. По версии следствия, Елена Мазанько дала своим подчиненным поручение всячески помогать предпринимателям и обеспечить победу их организаций в открытом конкурсе. Это не только стало причиной отсутствия конкуренции на торгах, но повлекло и материальный ущерб для администрации региона — фирмы завысили стоимость работ, мебели и оборудования. Ущерб оценивается в семь миллионов рублей.

«В своих преступных действиях Мазанько Е. И. руководствовалась корыстной и иной личной заинтересованностью, выраженной в стремлении зарекомендовать себя перед губернатором Владимирской области и тем самым извлечь выгоду неимущественного характера, обусловленную побуждением карьеризма, а также рассчитывая на получение в дальнейшем взятки», — считают в УФСБ.

Дело в отношении Елены Мазанько возбуждено по ч. 2 ст. 286 УК РФ.

ИА REGNUM напоминает, что дело о получении взятки в отношении Елены Мазанько было возбуждено летом 2017 года. Следователи полагают, что Мазанько получила от предпринимателей не менее трех миллионов рублей. За эти деньги она якобы помогала заключать госконтракты фирмам, которые делали ремонт в здании администрации области. В ноябре 2017 года решением суда замгубернатора была отстранена от должности. В декабре 2018 года новый губернатор Владимир Сипягин уволил Елену Мазанько из-за сокращения должности, которую она занимала.

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