В Подмосковье противники МСЗ вызвали полицию к месту вырубки леса

Ногинск, Московская область, , 11:16 — REGNUM В Московской области группа граждан вызвала полицию и лесную охрану на место вырубки леса, предположительно, на месте будущего мусоросжигательного завода, сообщает портал activatica.org.

Инцидент произошёл 10 декабря у деревни Тимохово Ногинского района Подмосковья. Граждане составили акт о вырубке леса, под ним подписались пять человек. Происходящее снимали на видео и выкладывали в группе соцсети «Нет полигону Тимохово и МСЗ в Ногинском р-не».

Прибывшие на место сотрудники полиции и лесной охраны проверили документы у рабочих и не обнаружили среди них порубочного билета. Более того, на видео сотрудник в форме лесной охраны заявил, что разрешения на вырубку леса в этом месте не выдавалось.

Позже порубочный билет якобы предоставил руководитель бригады, также подъехавший на место. Тем не менее, указано, что заявление о незаконной вырубке леса правоохранительные органы приняли.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в Люберцах жители района Некрасовка Москвы собрали митинг против строительства мусорного кластера, а также работы МСЗ-4.