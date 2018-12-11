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В Дагестане требуют закрыть небезопасные заправки

Общество

В работе АЗС города Буйнакска выявлены многочисленные нарушения

Буйнакск, Дагестан, 11 декабря 2018, 11:16 — REGNUM  В деятельности 13 автозаправочных станций в дагестанском Буйнакске выявлены многочисленные нарушения экологического, противопожарного, санитарно-эпидемиологического законодательств. В отношении владельцев данных АЗС возбуждены административные дела, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Надзорный орган направил в суд исковые заявления о запрете деятельности заправок до полного устранения нарушений, поскольку их дальнейшая работа создаёт угрозу причинения вреда здоровью и жизни граждан.

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Напомним, в июне 2018 года прокуратура Дагестана требовала закрытия 13 автозаправочных станций в Кизилюртовском районе республики. В их работе также были выявлены нарушения закона в части не соблюдения экологических требований и правил пожарной и промышленной безопасности. Кроме того, владельцы станций осуществляли предпринимательскую деятельность без необходимых лицензии.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожары и взрывы на заправках в Дагестане в последние годы не являются редкостью. Например, в конце января 2018 года на АЗС в селении Какамахи Левашинского района республики произошёл взрыв газа. В результате двое мужчин были госпитализированы с ожогами третьей степени тяжести. В июле 2017 года в Тарумовском районе Дагестана двое сотрудников автозаправочной станции погибли из-за взрыва цистерны.

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