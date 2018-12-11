Прикамье стоит на грани эпидемии ОРВИ

Пермь, , 11:11 — REGNUM В пермском крае с 3 по 9 декабря уровень заболеваемости острыми респираторными вирусным заболеваниями (ОРВИ) соответствует эпидемическому порогу. По данным лабораторного мониторинга, среди больных с клиникой ОРВИ, циркулируют характерные для данного периода года возбудители — риновирусы и аденовирусы, вирусы гриппа не обнаружены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

По данным ведомства, в Прикамье отмечен рост заболеваемости внебольничными пневмониями. Значительная доля среди заболевших приходится на детей в возрасте до 14 лет.

Стоит отметить, в 2017/2018 эпидсезоне в крае переболело гриппом и ОРВИ 175 тысяч человек. Доля госпитализированных граждан с диагнозами грипп, ОРВИ в период эпидемии составила 2,2%. Пик заболеваемости пришёлся на февраль 2018 года, когда пришлось закрывать на карантин 642 школы, 233 детсада, 48 профессиональных образовательных организаций.

В период подготовки к эпидемическому подъему 2017−2018 годов за счет средств федерального бюджета в крае было привито 1 млн 87 тыс. человек, в том числе 406 тыс. детей.

В целях подготовки к предстоящему (2018/2019) эпидемическому сезону запланировано привить против гриппа не менее 1 236 400 человек (47% от совокупного населения). На конец ноября, по данным Роспотребнадзора, вакцинацию за счёт федерального бюджета прошли более 1 млн человек.