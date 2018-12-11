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Жители Украины массово оставляют машины на еврономерах за границей — СМИ

Общество

Платить за растаможивание машины сумму, превышающую цену автомобиля, граждане не хотят

Киев, 11 декабря 2018, 16:04 — REGNUM  Владельцы иностранных автомобилей с Украины массово оставляют машины за пределами страны, сообщают 11 декабря «Украинские новости».

Согласно сообщению, владельцы автомобилей на еврономерах таким образом стремятся уйти от необходимости растаможивать автомобиль. Дело в том, что если цена автомобиля, купленного за границей, составляет около 3 тыс. евро, то цена растаможивания его на Украине может составлять около 4 тыс. евро.

При этом легального способа отказаться от купленного автомобиля у граждан Украины нет, кроме как сначала его растаможить. В связи с этим автолюбители пытаются нелегально перепродать свои машины или утилизировать их за границей.

Напомним, ранее Верховная рада приняла закон об усилении контроля за автомобилями на еврономерах.

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